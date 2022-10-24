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В Новосибирске пьяный мужчина избил 61-летнюю мать

Фото В Новосибирске пьяный мужчина избил 61-летнюю мать
Фото В Новосибирске пьяный мужчина избил 61-летнюю мать

Фото: Freepik.com

Пьяный житель Новосибирска избил 61-летнюю мать.

В больницу Новосибирска доставили 61-летнюю женщину с травмой головы. Выяснилось, что ее ударил ее сын. Об этом сообщает ГУ МВД по Новосибирской области.

Женщину доставили в медучреждение из дома на улице Революции. Сотрудники патрульно-постовой службы полиции прибыли в квартиру и обнаружили там 41-летнего сына потерпевшей. Полицейские выяснили, что пьяный мужчина ударил свою мать.

Ранее его уже судили за побои и грабеж. Сотрудники правоохранительных органов завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Ранее Сиб.фм сообщал, что мужчина до смерти избил знакомого во время застолья.

Также пьяный житель Забайкалья ударил сына за нежелание послушать музыку на колонке.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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