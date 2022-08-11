Пьяный житель Забайкалья ударил сына за нежелание послушать музыку на колонке

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Пьяный забайкалец ударил сына по ноге за отказ послушать музыку поздно вечером.

16 января 2022 года житель Акшинского района пришел домой пьяным и захотел послушать музыку на колонке. Его несовершеннолетний сын был против прослушивания музыки, так как уже собирался спать, и отец ударил сына по ноге. Теперь суд признал его виновным. Об этом сообщает сайт ZabNews.ru.

Вечером 16 января пьяный местный житель ударил своего сына за отказ послушать музыку на колонке. Акшинский районный суд назначил наказание в виде 200 часов исправительных работ. Подсудимый признал свою вину и раскаялся. Приговор еще не вступил в силу.

Напомним, ранее в Забайкалье 5 подростков повредили могилы погибших на территории Украины солдат. Из них только один старше 16 лет и может быть привлечен к уголовной ответственности, комментирует ведомство.

Также сообщалось, что в Чите две пьяные девушки разгромили ресторан во время драки. Их разнимали росгвардейцы.