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Трое мужчин расчленили своего знакомого в Самарской области

Фото Трое мужчин расчленили своего знакомого в Самарской области
Фото Трое мужчин расчленили своего знакомого в Самарской области

Фото: СУ СК России по Самарской области

В Самарской области взяты под стражу трое местных жителей, которые обвиняются в убийстве и расчленении знакомого.

Троих подозреваемых заключили под стражу по обвинению в убийстве и расчленении знакомого, сообщает sovainfo.ru.

Жестокое преступление было совершено 20 октября. Четверо приятелей распивали спиртные напитки в одном из сел Самарской области. Спустя некоторое время между мужчиной, арендующим жилплощадь, и одним из гостей разгорелась ссора. Взаимные оскорбления переросли в драку. Трое мужчин начали избивать гостя подручными предметами, затем кто-то достал нож.

На следующий день в этой же квартире правоохранители обнаружили расчлененное тело 29-летнего мужчины. Все подозреваемые были задержаны сотрудниками полиции спустя несколько часов. По данным регионального Следственного комитета, все подозреваемые сейчас находятся под стражей.

Ранее Сиб.фм писал о том, что депортированного из Калининграда новосибирца будут судить за убийство подростка в парке «У моря Обского».

Напомним, 15-летняя жительница Новосибирской области предстанет перед судом по обвинению в убийстве собственной матери.

 

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Автор:
Игорь Гетьман
журналист

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