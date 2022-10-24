Задержанная глава Сузунского района Новосибирской области за 2021 год заработала 3,3 миллиона рублей

Фото: Вадим Винкевич / Сиб.фм

Глава Сузунского района в 2021 году зарабатывала в среднем по 277 тысяч рублей в месяц.

Декларированный доход главы Сузунского района Лилии Некрасовой за 2021 год составил 3,3 млн рублей. Это следует из опубликованной справки о доходах. Её задержали утром 24 октября и вместе с мужем доставили в Следственный комитет для проведения следственных действий.

Лилия Некрасова за 2021 год задекларировала 3 миллиона 332 тысячи рублей дохода. Её муж, Дмитрий Некрасов, за 2021 год заработал 1 миллион 990 тысяч рублей. Это 165 тысяч рублей в месяц.

Семейная пара Некрасовых владеет четырьмя земельными участками общей площадью около 2300 квадратных метров, двумя домами более 200 квадратных метров, квартирой на 67,8 кв.метров и нежилым зданием площадью 34,3 кв.метров.

Некрасова также владеет двумя автомобилями — Mazda MPV и Toyota Vitz.

Главу района подозревают в фиктивном трудоустройстве мужа в муниципальные предприятия района.

Ранее Сиб.фм сообщал о биографии Лилии Некрасовой. Свой путь к должности главы Сузунского района женщина начала в 2002 году с позиции экономиста Черепановской ЦРБ.

Также заказавшего ЛСД в Германии экс-депутата начали судить в Новосибирске.