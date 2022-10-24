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Задержанная глава Сузунского района Новосибирской области за 2021 год заработала 3,3 миллиона рублей

Фото Задержанная глава Сузунского района Новосибирской области за 2021 год заработала 3,3 миллиона рублей
Фото Задержанная глава Сузунского района Новосибирской области за 2021 год заработала 3,3 миллиона рублей

Фото: Вадим Винкевич / Сиб.фм

Глава Сузунского района в 2021 году зарабатывала в среднем по 277 тысяч рублей в месяц.

Декларированный доход главы Сузунского района Лилии Некрасовой за 2021 год составил 3,3 млн рублей. Это следует из опубликованной справки о доходах. Её задержали утром 24 октября и вместе с мужем доставили в Следственный комитет для проведения следственных действий.

Лилия Некрасова за 2021 год задекларировала 3 миллиона 332 тысячи рублей дохода. Её муж, Дмитрий Некрасов, за 2021 год заработал 1 миллион 990 тысяч рублей. Это 165 тысяч рублей в месяц.

Семейная пара Некрасовых владеет четырьмя земельными участками общей площадью около 2300 квадратных метров, двумя домами более 200 квадратных метров, квартирой на 67,8 кв.метров и нежилым зданием площадью 34,3 кв.метров.

Некрасова также владеет двумя автомобилями — Mazda MPV и Toyota Vitz.

Главу района подозревают в фиктивном трудоустройстве мужа в муниципальные предприятия района.

Ранее Сиб.фм сообщал о биографии Лилии Некрасовой. Свой путь к должности главы Сузунского района женщина начала в 2002 году с позиции экономиста Черепановской ЦРБ.

Также заказавшего ЛСД в Германии экс-депутата начали судить в Новосибирске.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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