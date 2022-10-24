Замглавы Сузунского района Осипов прокомментировал задержание Некрасовой

Фото из архива Сиб.фм

В понедельник, 24 октября, стало известно о задержании главы Сузунского района Новосибирской области Лилии Некрасовой по подозрению в фиктивном трудоустройстве мужа. Сотрудники администрации рассказали, чем занимался Дмитрий Некрасов.

О задержании главы Сузунского района Лилии Некрасовой и ее супруга сотрудниками УФСБ стало известно рано утром 24 октября. На данный момент имеется информация, что чиновницу подозревают в мошенничестве: якобы она фиктивно трудоустроила мужа, который причинил ущерб районному бюджету почти на миллион рублей.

Корреспондент Сиб.фм выяснил, что сегодня, 24 октября, аппаратное совещание проходило без Лилии Некрасовой, им руководил её первый заместитель по строительству Александр Осипов. Сотрудники администрации Сузунского района заявляют, что даже не знают о задержании главы и не верят в возможную виновность руководителя или ее супруга.

«Дмитрий Некрасов работает заместителем директора муниципальной транспортной компании по экономике. Он реально работал: готовил документы. Абсолютно реально работал, он — очень грамотный специалист. Я ещё не добрался до того, чтобы читать новости. Первый раз о задержании слышу от вас. Она на работе, насколько я знаю,

- сообщил Сиб.фм Александр Осипов. – Какое фиктивное трудоустройство? Нам повезло, что она пять лет является главой района. Так много сделано – работает семь дней в неделю. Я вообще удивляюсь её работоспособности и результативности. Я думаю, что это происки и интриги».

На данный момент Лилии Некрасовой никто не предъявлял обвинений. В районный суд документы об избрании меры пресечения пока также не поступали. Сиб.фм будет следить за развитием событий.