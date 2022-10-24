Жительница Новосибирской области госпитализирована с разрывом селезенки после ссоры

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм
33-летняя жительница Карасукского района Новосибирской области попала в больницу с травмой живота и разрывом селезенки после ссоры с сожителем.
По информации пресс-службы полиции Карасукского района, в воскресенье, 23 октября, 33-летнюю женщину доставили в медучреждение с травмой живота и разрывом селезенки после домашней ссоры с сожителем.
Позже полиция задержала 39-летнего мужчину, сознавшегося в том, что он нанес телесные повреждения своей сожительнице в ходе ссоры. Возбуждено уголовное дело п о статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске пьяный мужчина избил 61-летнюю мать.
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