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Жительница Новосибирской области госпитализирована с разрывом селезенки после ссоры

Фото Жительница Новосибирской области госпитализирована с разрывом селезенки после ссоры
Фото Жительница Новосибирской области госпитализирована с разрывом селезенки после ссоры

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

33-летняя жительница Карасукского района Новосибирской области попала в больницу с травмой живота и разрывом селезенки после ссоры с сожителем.

По информации пресс-службы полиции Карасукского района, в воскресенье, 23 октября, 33-летнюю женщину доставили в медучреждение с травмой живота и разрывом селезенки после домашней ссоры с сожителем.

Позже полиция задержала 39-летнего мужчину, сознавшегося в том, что он нанес телесные повреждения своей сожительнице в ходе ссоры. Возбуждено уголовное дело п о статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске пьяный мужчина избил 61-летнюю мать.

 

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Автор:
Даниил Аршавский
Журналист

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Карасук
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