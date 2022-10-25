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Банк Уралсиб в Новосибирске принял участие в «Днях карьеры» НГУЭи

Фото Банк Уралсиб в Новосибирске принял участие в «Днях карьеры» НГУЭи
Фото Банк Уралсиб в Новосибирске принял участие в «Днях карьеры» НГУЭи

Фото Банка Уралсиб

20 и 21 октября 2022 года в Новосибирском Госуниверситете Экономики и Управления (НГУЭиУ) прошли «Дни карьеры». В рамках мероприятия состоялись встречи с представителями бизнеса, тренинги, воркшопы и мастер-классы от экспертов разных сфер.

Сотрудники Уралсиба представили программу работы банка со студентами ВУЗов, направленную на профессиональное развитие и карьерный рост выпускников и студентов, получение ими практических навыков и дополнительного образования, а также на прохождение стажировки с последующим трудоустройством в банке. По словам спикеров, данная программа способствует формированию кадрового резерва кредитной организации, закрытию позиций начального уровня и сокращению сроков адаптации новых сотрудников из числа выпускников ВУЗов. В завершении встречи для учащихся НГУЭиУ были организованы розыгрыш призов и викторина.

В 2022 году Банк Уралсиб заключил договор с НГУЭиУ о практической подготовке обучающихся. Студенты университета будут проходить практику в Банке Уралсиб в Новосибирске, где смогут получить навыки работы по выбранным специальностям, по таким направлениям как: экономика, менеджмент, государственный аудит, экономическая безопасность.

«Мы впервые приняли участие в таком мероприятии, и смогли оценить его востребованность среди учащихся и пользу для банка. «Дни карьеры» позволили нам напрямую взаимодействовать со студентами и выпускниками университета, получить от них обратную связь, пригласить на стажерские программы и программы молодых специалистов», – отметила Управляющий филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. Новосибирске Наталья Голубева.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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