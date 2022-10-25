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Двое мужчин пострадали после столкновения Volkswagen Polo с ограждением в Новосибирске

Фото Двое мужчин пострадали после столкновения Volkswagen Polo с ограждением в Новосибирске
Фото Двое мужчин пострадали после столкновения Volkswagen Polo с ограждением в Новосибирске

Фото: ГИБДД по Новосибирской области

В Новосибирске двое мужчин получили травмы в ДТП с Volkswagen Polo.

В понедельник, 24 октября, в Дзержинском районе Новосибирска Volkswagen Polo наехал на ограждение. Водитель и пассажир получили травмы. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД региона.

В 19:45 автомобиль с 24-летним водителем и 22-летним пассажиром ехал по улице Волочаевская. Напротив дома №111 машина наехала на световую опору и пешеходную ограду.

Фото Двое мужчин пострадали после столкновения Volkswagen Polo с ограждением в Новосибирске 2

Фото Двое мужчин пострадали после столкновения Volkswagen Polo с ограждением в Новосибирске 3

Водитель и пассажир получили травмы. Их доставили в больницу.

Автомобиль после столкновения получил сильные повреждения передней части корпуса, вплоть до смятых передних дверей.

Ранее Сиб.фм сообщал, что водитель Lexus наехал на бетонную полусферу во время дрифта на парковке «Ленты».

Также 15 октября в Новосибирске столкнулись 4 легковых автомобиля и «КАМАЗ».

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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