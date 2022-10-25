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Главу Сузунского района Лилию Некрасову отправили в СИЗО на два месяца

Фото Главу Сузунского района Лилию Некрасову отправили в СИЗО на два месяца
Фото Главу Сузунского района Лилию Некрасову отправили в СИЗО на два месяца

Фото из архива Сиб.фм

В Центральном суде Новосибирска рассмотрели ходатайство следователей об аресте главы Сузунского района Новосибирской области Лилии Некрасовой: два месяца чиновница проведёт в СИЗО.

25 октября в Центральном суде Новосибирска рассмотрели вопрос об избрании меры пресечения для главы Сузунского района Лилии Некрасовой: следователи настаивали на заключении чиновницы под стражу.

"Следователь ходатайствовал об избрании главе Сузунского района меры пресечения в виде содержания в СИЗО. Прокурор ходатайство поддержал. Избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до 23 декабря,

– рассказала Сиб.фм старший помощник прокурора Центрального района Новосибирска Анна Сниккарс.

Таким образом, глава Сузунского района Лилия Некрасова задержится в Новосибирске, но не на свободе, а в СИЗО. Сегодня же состоится процесс, где будет избираться мера пресечения супругу районного руководителя – Дмитрию Некрасову. Сиб.фм следит за развитием событий.

Напомним, о задержании главы Сузунского района Лилии Некрасовой стало известно вчера, 24 октября. Чиновницу подозревают в мошенничестве: якобы она фиктивно трудоустроила мужа, который причинил ущерб районному бюджету почти на миллион рублей.

 

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Автор:
Елена Отмахова
журналист

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