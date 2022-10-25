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Хозяйке новосибирского салона красоты разбили машину и оставили записку с угрозами

Фото Хозяйке новосибирского салона красоты разбили машину и оставили записку с угрозами
Фото Хозяйке новосибирского салона красоты разбили машину и оставили записку с угрозами

Фото: группа «АСТ-54»

В Новосибирске хозяйке салона красоты разбили лобовое стекло автомобиля и подложили угрожающую записку.

Хозяйка салона красоты «BEZE» в группе «АСТ-54» во «ВКонтакте» рассказала, что недоброжелатели разбили лобовое стекло т спустили два колеса ее автомобиля на улице Виктора Уса,13 а также оставили ей записку с угрозами.

«Закрой свои салоны сама по хорошему», — гласит заявление в записке (орфография сохранена).

Женщина подозревает в нападении конкурентов, однако многие подписчики «АСТ-54» предположили, что это был пиар-ход для привлечения внимания к салону.

Ранее Сиб.фм сообщал о спортсменах, купавшихся в Оби, которых приняли за тонущих пьяниц, а также о сектантке, изрисовавшей съемную квартиру и напавшей на соседей с ножом.

 

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Автор:
Даниил Аршавский
Журналист

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Теги

происшесвтие
нападение
автомобиль
салон красоты
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