Хозяйке новосибирского салона красоты разбили машину и оставили записку с угрозами

Фото: группа «АСТ-54»
В Новосибирске хозяйке салона красоты разбили лобовое стекло автомобиля и подложили угрожающую записку.
Хозяйка салона красоты «BEZE» в группе «АСТ-54» во «ВКонтакте» рассказала, что недоброжелатели разбили лобовое стекло т спустили два колеса ее автомобиля на улице Виктора Уса,13 а также оставили ей записку с угрозами.
«Закрой свои салоны сама по хорошему», — гласит заявление в записке (орфография сохранена).
Женщина подозревает в нападении конкурентов, однако многие подписчики «АСТ-54» предположили, что это был пиар-ход для привлечения внимания к салону.
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