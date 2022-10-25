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политика общество

На депутата пожаловались за «незаконную» помощь мобилизованным в Новосибирской области

Фото На депутата пожаловались за «незаконную» помощь мобилизованным в Новосибирской области
Фото На депутата пожаловались за «незаконную» помощь мобилизованным в Новосибирской области

Фото: из соцсетей Константина Терещенко

В Барабинске на депутата Терещенко пожаловались за «незаконную» помощь мобилизованным.

На депутата Константина Терещенко в Барабинске Новосибирской области пожаловались из-за «незаконной» помощи мобилизованным. Об этом сказано в коллективном обращении парламентариев в соцсетях.

Группа депутатов утверждает, что Терещенко использует служебный автомобиль «УАЗ Пикап» для своих целей и просит Следственное управление СК по Новосибирской области проверить его. Всего обращение подписали восемь депутатов.

В пресс-службе СК подтвердили информацию об обращении, пишет «АиФ-Новосибирск». В свою очередь Константин Терещенко отметил, что автомобиль не служебный и он пользуется и чтобы передавать гуманитарную помощь из Барабинска в Новосибирск.

Напомним, ранее мужчины в Новосибирской области получили повестки в военкомат на 25 октября.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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