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Пострадавшие в ДТП под Новосибирском дети остаются в тяжёлом состоянии

Фото Пострадавшие в ДТП под Новосибирском дети остаются в тяжёлом состоянии
Фото Пострадавшие в ДТП под Новосибирском дети остаются в тяжёлом состоянии

Фото: ГИБДД по Новосибирской области

Два ребёнка остаются в тяжелом состоянии после жёсткой аварии под Новосибирском.

В понедельник, 24 октября, в Доволенском районе Новосибирской области столкнулись в лоб два автомобиля. Пострадали 5 человек, в том числе 2 ребенка. Состояние детей остается тяжелым, сообщают в министерстве здравоохранения региона.

ДТП произошло из-за выезда ВАЗ-2106 на встречную полосу. Он столкнулся с грузовиком Nissan Diesel Condor.

Пять человек получили травмы, в том числе 7-летний мальчик и 16-летняя девочка. Оба ребенка попали в реанимацию. Вечером 24 октября девочка находилась в коме, 25 октября в Минздраве региона сообщили, что состояние обоих детей тяжелое.

Также в результате аварии на дорогу вылилось автомобильное топливо. На место происшествия выезжали спасатели, чтобы смыть его с проезжей части и не допустить возгорания.

Ранее Сиб.фм сообщал, что иномарка сбила двоих детей на пешеходном переходе.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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