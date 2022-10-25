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Предприниматель оспорит право Минэкономразвития Алтая на Ороктойский мост

Фото Предприниматель оспорит право Минэкономразвития Алтая на Ороктойский мост
Фото Предприниматель оспорит право Минэкономразвития Алтая на Ороктойский мост

Фото: pixabay.com

В апелляционной инстанции Томска продолжится спор о праве собственности на мост в селе Ороктой Чемальского района Республики Алтай: первую инстанцию выиграло министерство экономического развития и имущественных отношений, однако предприниматель Виктор Яныканов с этим не согласен.

Эта история с битвой за мост, который соединяет село Ороктой с Чемальским районом, длится уже больше 20 лет. Ещё в 90-х годах организация, которой руководил Виктор Яныканов, построила переправу. С наступлением 2000-х компании не стало, а право собственности перешло к владельцу компании.

В суде спор за мост, который оценивается в диапазоне от 25 до 32 миллионов рублей, развернулся не так давно. Министерство экономического развития и имущественных отношений Республики Алтай подало иск в Арбитражный суд Республики Алтай. 9 сентября 2022 года он был удовлетворён.

«Суд решил: признать отсутствующим зарегистрированное право собственности Яныканова Виктора Леонидовича на мостовой переход площадью 342 квадратных метра с кадастровым номером 04:05:090401:201, расположенный по адресу: Республика Алтай, Чемальский район, с. Ороктой,

- сказано в решении суда первой инстанции. – Погасить в едином государственном реестре недвижимости записи от 24.12.2004 года № 04-01/05-4/2004-100 о государственной регистрации права собственности Яныканова Виктора Леонидовича на мостовой переход площадью 342 квадратных метра с кадастровым номером 04:05:090401:201».

Впрочем, предприниматель не намерен так быстро сдаваться в борьбе за Ороктойский мост: его юристы подготовили апелляционную жалобу в Седьмой арбитражный апелляционный суд. В качестве оснований в иске приведен отказ муниципалитета принимать объект на баланс в своё время.

«Поскольку дорога «Подъезд к селу Ороктой» на момент регистрации права собственности мостового перехода (2004 год) не являлась дорогой регионального значения, инициатива оформить мостовой переход в собственность Яныканова В.Л. исходила от администрации Чемальского района, которая подтверждает, что отказалась принимать мостовой переход на свой баланс (данный факт не оспаривается и принят судом), то оформление спорного объекта в собственность Яныканова В.Л. было согласовано», — подчёркивают юристы.

Заседание в томском суде пока не назначено. В апелляционной инстанции Виктор Яныканов надеется восстановить своё право собственности на мост.

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Автор:
Елена Отмахова
журналист

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