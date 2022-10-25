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В Новосибирске прошло первое заседание оперштаба по обеспечению режима базовой готовности

Фото В Новосибирске прошло первое заседание оперштаба по обеспечению режима базовой готовности
Фото В Новосибирске прошло первое заседание оперштаба по обеспечению режима базовой готовности

Фото: правительство Новосибирской области

Во вторник, 25 октября, в Новосибирской области состоялось первое заседание оперативного штаба по обеспечению режима базовой готовности.

25 октября губернатор Новосибирской области Андрей Травников провел заседание оперативного штаба по обеспечению режима базовой готовности. Участники обсудили реализацию мер, предусмотренных Указом президента Российской Федерации. Об этом сообщается в официальном тг-канале правительства НСО.

В состав штаба вошли представители областной власти и территориальных подразделений федеральных ведомств: минобороны, МВД, МЧС, ФСБ, Росгвардии.

Стоит отметить, что согласно указу президента в Новосибирской области был введен режим базовой готовности.

"Участники совещания обсудили вопросы усиления охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, охраны военных, важных государственных и специальных объектов, объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, а также объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды", — говорится в сообщении.

Также на заседании было отмечено, что режим базовой готовности не предполагает введения дополнительных ограничительных мер.

Ранее Сиб.фм писал о том, что правительство Новосибирской области представило новые меры поддержки мобилизованным.

 

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Автор:
Игорь Гетьман
журналист

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