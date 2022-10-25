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спорт

«Сибирь» обыграла «Спартак» на своём льду

Фото «Сибирь» обыграла «Спартак» на своём льду
Фото «Сибирь» обыграла «Спартак» на своём льду

Фото: Денис Винокуров/Сиб.фм

ХК «Сибирь» одержал победу над московским «Спартаком».

Хоккейная «Сибирь» победила в матче против столичного «Спартака». Встреча проходила в Новосибирске 25 октября. Итог матча — 4:3.

Отличились Владимир Бутузов, Никита Сетдиков и Никита Коротков, на счету которого в этом матче дубль.

Ранее, в начале сентября «Сибирь» уже встречалась со «Спартаком». Это был второй матч сибиряков в регулярном чемпионате КХЛ. Тогда новосибирцы проиграли встречу со счётом 0:1.

Напомним, ранее «Сибирь» обыграла «Витязь» по буллитам.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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