Солнечное затмение в Новосибирске 25 октября: 10 лучших фото

Фото: Денис Винокуров/Сиб.фм
В Новосибирске горожане могли наблюдать солнечное затмение вечером 25 октября.
Новосибирцы сегодня, 25 октября, наблюдали солнечное затмение. Сиб.фм ранее вёл прямую трансляцию редкого явления. Следующее подобное затмение произойдёт лишь через несколько лет. Фотокорреспондент Сиб.фм запечатлел самые яркие моменты солнечного затмения в Новосибирске.
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