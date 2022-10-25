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Солнечное затмение в Новосибирске 25 октября: онлайн трансляция

Фото Солнечное затмение в Новосибирске 25 октября: онлайн трансляция
Фото Солнечное затмение в Новосибирске 25 октября: онлайн трансляция

Фото: Freepik.com

За час до заката в Новосибирске 25 октября начнется солнечное затмение.

Во вторник, 25 октября, в 17:08 жители Новосибирска смогут наблюдать частное солнечное затмение, которое продлится до заката. Трансляцию астрономического явления начнут в 16:30.

Луна закроет Солнце на 70%. Ожидается, что перед закатом солнце будет выглядеть как золотой полумесяц.

Для безопасного наблюдения за затмением необходимо защитить глаза фотоплёнкой, сварочным стеклом или сильными светофильтрами. Любители наблюдательной астрономии рекомендуют для наблюдения приехать в Бердский залив. Также хорошими точками обзора станут одиночные многоэтажные здания с окнами, выходящими на запад.

Для тех, кто не сможет наблюдать затмение, Большой новосибирский планетарий проведет трансляцию.

В 2022 году в общей сложности должно состояться 4 затмения — два солнечных и два лунных. Они всегда идут парами с разницей во времени около двух недель, потому что по сути своей являются фазами лунного цикла.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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