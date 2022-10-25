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«Томский завод электроприводов» расширяет рынки сбыта

Фото «Томский завод электроприводов» расширяет рынки сбыта
Фото «Томский завод электроприводов» расширяет рынки сбыта

Фото: АО «Томский завод электроприводов»

АО «Томский завод электроприводов» (АО «ТОМЗЭЛ», дочернее предприятие АО «Транснефть — Западная Сибирь») подвело итоги производственной деятельности за январь-сентябрь 2022 года. За этот период завод произвел 1 685 единиц основной продукции на 1,2 млрд руб.

Наибольшую долю составили электроприводы различных типов. Также были выпущены плотномеры, электродрели аккумуляторные взрывозащищенные, устройства для размыва донных отложений в резервуарах «Диоген», блоки управления. Продукция поставляется в организации системы «Транснефть» и внешним заказчикам. Все типы изделий сертифицированы, отличаются высокой степенью надёжности, отвечают требованиям и нормам безопасной эксплуатации.

Фото «Томский завод электроприводов» расширяет рынки сбыта 2

В планах АО «ТОМЗЭЛ» — расширение рынков сбыта продукции и развитие сотрудничества с внешними заказчиками — предприятиями топливно-энергетического комплекса. С этой целью специалисты завода принимают активное участие в отраслевых выставочных мероприятиях. Так, в сентябре 2022 года в рамках выставочной экспозиции на международной выставке «KIOGE-2022» в г. Алматы завод представил образец устройства для размыва донных отложений «Диоген-700-СПМ».

«При эксплуатации резервуаров могут образовываться донные отложения. Из-за их накопления полезный объем резервуара сокращается. Кроме того, под отложениями возможно образование опасных коррозионных участков. Конструктивные особенности «Диогена», который представлен на выставке, позволяет производить размыв отложений с учетом их рельефа на дне резервуара. Это возможно за счет создания направленной струи в местах наибольших скоплений осадков. Процессом размытия можно управлять как в автоматическом, так и в ручном режимах. Назначенный ресурс работы оборудования составляет 20 лет», — рассказал начальник службы маркетинга АО «ТОМЗЭЛ» Дмитрий Козин.

Оборудование АО «ТОМЗЭЛ» вызвало интерес среди крупных предприятий нефтегазового сектора Республики Казахстан. По результатам переговоров достигнуты договоренности о дальнейшем развитии сотрудничества с казахстанскими компаниями.

Справочно:

АО «ТОМЗЭЛ» образовано в 1998 году. Основное направление деятельности — разработка, производство и обслуживание специализированной продукции для предприятий топливно-энергетического комплекса. В состав завода входят 5 производственных корпусов, общая площадь которых составляет порядка 10 тыс. кв. м. Основные партнеры АО «ТОМЗЭЛ» — дочерние организации системы «Транснефть», а также другие ведущие предприятия России и Евразийского экономического союза.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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