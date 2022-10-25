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Трамвайные остановки в Новосибирске начали оборудовать павильонами

Фото Трамвайные остановки в Новосибирске начали оборудовать павильонами
Фото Трамвайные остановки в Новосибирске начали оборудовать павильонами

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм, Центр организации дорожного движения

В Новосибирске на 17 трамвайных остановках появятся компактные павильоны.

В Новосибирске на трамвайной остановке «Гипроуголь» на улице Трикотажной установили современный павильон. Всего в городе планируется установка 17 таких, сообщают в Центре организации дорожного движения.

Конструкция павильона включает в себя навес, лавочки и урны. Ширина конструкции составляет полтора метра, а боковых стенок у павильона нет. Это позволяет устанавливать его на узких платформах, отмечает заместитель начальника управления пассажирских перевозок городской администрации Михаил Никулин. Сплошная задняя стенка защитит пассажиров на остановке от брызг машин и осадков.

Фото Трамвайные остановки в Новосибирске начали оборудовать павильонами 2

Стоимость павильонов — 2,8 млн рублей. Конкурс на закупку и установку выиграло ООО «Дорожные Конструкции Сибири».

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске купят новые автобусные остановки за 2,3 млн. Это решение приняли через полгода после провала конкурса на строительство «умных остановок».

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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