В Бердске мобилизованных проводили в зону проведения СВО

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

Мобилизованные и добровольцы отправились из Бердска в зону проведения специальной военной операции.

Согласно сообщению администрации Бердска, В понедельник, 24 октября, мобилизованных и добровольцев торжественно проводили в зону проведения СВО.

Проводы состоялись недалеко от городского военкомата, п редставители власти сказали напутственные слова войнам, отметили важность предстоящей мисси и, пожелали в скором времени вернуться домой.

Председатель бердской городской общественной палаты Марина Щербенева вручила каждому добровольцу пакет с термобельем, собранным на пожертвования местных общественников и предпринимателей. Позже бойцам пообещали передать сапоги.

Пункты приема гуманитарной помощи бойцам в Бердске расположены по адресам: ул. Горького, 7, каб. № 5 (управление образования и молодежной политики); ул. Микрорайон, 48 «Б» (ДК «Родина»).

Ранее Сиб.фм сообщал об отправке второго эшелона мобилизованных в зону СВО из Новосибирска.