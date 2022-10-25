В Бердске мобилизованных проводили в зону проведения СВО

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм
Мобилизованные и добровольцы отправились из Бердска в зону проведения специальной военной операции.
Согласно сообщению администрации Бердска, В понедельник, 24 октября, мобилизованных и добровольцев торжественно проводили в зону проведения СВО.
Проводы состоялись недалеко от городского военкомата, п редставители власти сказали напутственные слова войнам, отметили важность предстоящей мисси и, пожелали в скором времени вернуться домой.
Председатель бердской городской общественной палаты Марина Щербенева вручила каждому добровольцу пакет с термобельем, собранным на пожертвования местных общественников и предпринимателей. Позже бойцам пообещали передать сапоги.
Пункты приема гуманитарной помощи бойцам в Бердске расположены по адресам: ул. Горького, 7, каб. № 5 (управление образования и молодежной политики); ул. Микрорайон, 48 «Б» (ДК «Родина»).
Ранее Сиб.фм сообщал об отправке второго эшелона мобилизованных в зону СВО из Новосибирска.
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