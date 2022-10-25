В метро Новосибирска объяснили оплату туалета только наличными

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Оплата картой туалетов в метро Новосибирска станет возможна только после вложения «серьезных финансовых ресурсов»

В туалетах Новосибирского метрополитена оплата возможно только десятирублевыми монетами. Чтобы появилась возможность оплаты картой, необходимы «серьезные финансовые ресурсы». Об этом сообщила пресс-служба метрополитена в ответ на запрос журналиста Сиб.фм.

После жалобы беременной женщины на туалет в метро редакция Сиб.фм попросила Новосибирский метрополитен прокомментировать инцидент. Согласно официальном ответу, оплата общественного туалета в метрополитене работает только наличными и только десятирублевыми монетами. Посещение туалета стоит 20 рублей.

«Вопрос о возможности оплачивать услуги банковской картой находится в стадии рассмотрения, но его осуществление потребует серьезных финансовых ресурсов», — добавил представитель пресс-службы.

Ранее Сиб.фм сообщал, что туристы из Новосибирска посчитали метро в Иране более комфортным, чем дома. По словам туристов, там есть кондиционеры, а проезд стоит 5 рублей в пересчете на российскую валюту.