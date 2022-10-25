В Новосибирске электросамокаты Whoosh уйдут на зимние каникулы после -1 градуса

Фото: Дениса Винокурова / Сиб.фм

Несмотря на минусовые температуры по ночам, электросамокаты Whoosh в Новосибирске продолжают работать. В компании объяснили, когда устройства уйдут на "зимние каникулы".

Жители Новосибирска продолжают пользоваться электросамокатами Whoosh, несмотря на минусовые температуры по ночам. В компании объяснили, что устройства блокируются в случае, есть столбики термометров показывают меньше 0 градусов даже днём. Судя по прогнозу погоды, похолодание придет в конце октября.

«По мере похолодания количество продолжительных поездок несколько сокращается, при этом самокат остается удобным способом перемещения на относительно короткие расстояния», — объяснили в компании.

Там отметили, что каждый самокат оснащен специальной системой, которая позволяет блокировать транспортное средство в период краткосрочного ухудшения погоды.

Если выпадают осадки, появляется гололедица или температура падает ниже 0 — самокат становятся временно недоступными для аренды.

При этом в приложении сервиса появляется соответствующее сообщение.

«Как только погода вновь становится подходящей для поездок на самокатах, "пауза" снимается и возможность аренды возвращается. Изменение режима работы самокатов происходит удаленно», — заявили в сервисе.

После ночного снегопада 24 октября самокаты в Новосибирские продолжили работать в обычном режиме. На зимние каникулы они только тогда, когда выпавший снег перестанет таять.

Ранее Сиб.фм писал о том, что очередные незаконно припаркованные электросамокаты в Новосибирске эвакуатор забрал от кинотеатра имени Маяковского.

Напомним, необычный способ парковки электросамокатов заметили жители Новосибирска на перекрёстке улиц Никитина и Панфиловцев.