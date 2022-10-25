В Новосибирске задержан мужчина, устроивший стрельбу на дороге

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Во вторник, 25 октября, сотрудниками патрульно-постовой службы в Новосибирске был задержан мужчина, устроивший стрельбу на проезжей части.

Во вторник, 25 октября, сотрудники патрульно-постовой службы полиции Отдела полиции №8 «Кировский» УМВД России по Новосибирску задержали 36-летнего ранее не судимого жителя Кировского района. Опрос установил, что гражданин является законным владельцем оружия, после чего оно было изъято.

В субботу, 22 октября, жительница Новосибирска сообщила о стрельбе на проезжей части на улице Ватутина. Горожанка с супругом стояли на светофоре на перекрестке улиц Ватутина и Новогодней, затем начали перестраиваться из левого ряда в правый, в зеркале увидели машину KIA Rio, медленно перестроились, моргнули аварийкой. После чего водитель Киа начал им сигналить и моргать фарами. Проехав дальше по Ватутина, они остановились и подумали, что возможно задели его автомобиль. Водитель Киа тоже остановился, вышел из машины, достал пистолет и начал стрелять. Супругам удалось благополучно уехать, несмотря на одно попадание по двери автомобиля. Подозреваемый также скрылся с места преступления.

Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, ему грозит до 7 лет лишения свободы.

Ранее Сиб.фм сообщал о водителе, устроившем стрельбу из люка автомобиля во время движения.