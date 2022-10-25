В Новосибирской области осудят женщину за убийство 6-месячного сына

Фото: Следственный комитет РФ

Жительницу Новосибирской области будут судить за убийство своего ребенка по неосторожности.

В Барабинске за убийство 6-месячного сына по неосторожности осудят местную жительницу. Об этом сообщают в пресс-центре в следственного комитета по Новосибирской области.

Трагедия произошла в июне 2022 года. Не сумев успокоить плачущего младенца, мать с силой кинула его на диван. Ребёнок сильно ударился головой и получил серьезную травму. Через несколько дней мальчик скончался.

На данный момент расследование уголовного дела завершено. Правоохранители направили материалы с обвинительным заключением прокурора в суд.

Ранее Сиб.фм писал о том, что в Новосибирске 2-летний ребёнок умер после падения с 8 этажа.

Напомним, грудной ребёнок получил серьезные ожоги, уронив на себя кружку с кофе в Петербурге.