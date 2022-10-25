Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Технопром-2022
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Технопром-2022
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

В Новосибирской области создали оперштаб для режима базовой готовности

Фото В Новосибирской области создали оперштаб для режима базовой готовности
Фото В Новосибирской области создали оперштаб для режима базовой готовности

Фото: Густаво Зырянов/Сиб.фм

Губернатор Травников возглавил оперативный штаб Новосибирской области.

Оперативный штаб для работы режима базовой готовности создали в Новосибирской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. Штаб возглавил губернатор Андрей Травников.

При режиме базовой готовности высшие должностные лица получают полномочия для усиления охраны общественного порядка, стратегических объектов, коммуникации, энергетики, связи и общественного транспорта.

Также под особой охраной могут оказаться объекты, представляющую повышенную опасность для здоровья людей и природы.

Ранее Сиб.фм писал, что 19 октября президент России Владимир Путин подписал указ о введении особых режимов в регионах. Новосибирская область получила режим базовой готовности.

Напомним, 21 октября 2022 года губернатор Травников проводил первый эшелон мобилизованных на СВО.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Александр Борисов
журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

60334
Мужчины в Новосибирской области получили повестки в военкомат на 25 октября
26027
В Новосибирске пункт подготовки мобилизованных продолжил работу после отправки призывников
19509
Покажите язык: три симптома рака, которые появляются во рту
17302
Солнечное затмение 25 октября 2022: где и во сколько смотреть
14497
На волоске от развода: 5 признаков того, что браку пришёл конец
14372
Вот из-за чего обвисает грудь: врачи объяснили, как неправильный бюстгальтер уродует женщин
13936
Кремль оценил возможность введения двухлетней службы в армии