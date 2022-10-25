В Новосибирской области создали оперштаб для режима базовой готовности

Фото: Густаво Зырянов/Сиб.фм

Губернатор Травников возглавил оперативный штаб Новосибирской области.

Оперативный штаб для работы режима базовой готовности создали в Новосибирской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. Штаб возглавил губернатор Андрей Травников.

При режиме базовой готовности высшие должностные лица получают полномочия для усиления охраны общественного порядка, стратегических объектов, коммуникации, энергетики, связи и общественного транспорта.

Также под особой охраной могут оказаться объекты, представляющую повышенную опасность для здоровья людей и природы.

Ранее Сиб.фм писал, что 19 октября президент России Владимир Путин подписал указ о введении особых режимов в регионах. Новосибирская область получила режим базовой готовности.

Напомним, 21 октября 2022 года губернатор Травников проводил первый эшелон мобилизованных на СВО.