В новосибирской S7 Group сменился генеральный директор

Фото: S7

Совладелец авиакомпании из Новосибирска S7 Татьяна Филева досрочно покинула должность.

Генеральным директором новосибирской авиакомпании S7 Group стал Дмитрий Куделькин. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на пресс-секретаря компании.

Решение о смене руководителя связано с досрочным уходом с должности совладельца компании Татьяны Филевой, уточняет издание.

«Татьяна Филева, как акционер, продолжит принимать участие в решении стратегических вопросов холдинга», — сказала пресс-секретарь S7.

Как утверждает РБК, Филева уехала за пределы России. В издании отметили, что ранее у экс-совладельца S7 Group были планы о получении образования за рубежом.

Дмитрий Куделькин работает в авиакомпании с 2004 года. Он занимал должности, связанные с бюджетным управлением группы, а с 2021 стал заместителем генерального директора. Куделькин отвечал за продажи, рекламу и коммерцию.

Напомним, ранее S7 выполнила первый прямой рейс из Новосибирска в Турцию.