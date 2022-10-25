Кости мамонта обнаружили под водой в Самарской области

Фото: sovainfo.ru

Подводные охотники из Самарской области нашли в реке кости мамонта.

Кости мамонта удалось найти подводным охотниками в реке Большой Кинель Самарской области, сообщает sovainfo.ru.

То, что это именно кости мамонта, подтвердили специалисты.

«В верхней части не хватает шаровидного образования, так сказать, головки бедра, которой кость крепилась к тазовой кости. То есть это однозначно мамонт. А плечевая кость, судя по конечности, предположительно от носорога, судя по размерам», — сделал вывод после осмотра костей главный научный сотрудник отдела природы Самарского областного музея Дмитрий Варенов.

Со слов подводных охотников, Петра Оленина и Семена Курносова, уже почти десять лет они занимаются этим делом. Насмотрелись разного, находили всякое. Однако такие находки им попадаются крайне редко.

В 2020-м были и другие кости, которые в силу обстоятельств они не смогли извлечь сразу. В октябре 2022 года охотники решили повторить свой успех и достать кости при камерах.

«Глубина примерно метров 5-6, место интересное. Занырнули в поисках рыбы. Валуи такие лежат глиняные. Уже воздух заканчивался, когда заметили корягу какую-то. И тут раз! Пригляделся: очертания кости. Большая такая! Достали их, положили к берегу. Припрятали, так сказать, до следующего раза. Больше не посещали. Теперь хотим попробовать их найти, если они, конечно, там», — говорят товарищи.

Несмотря на перерыв почти в два года, охотники нашли не только старую кость, но и «новую», состоящую из двух половин. Так же они обнаружили фрагмент ребра, кость копытного, возможно, доисторического барана, и даже половину нижней челюсти с зубами.

Петр и Семен планируют отдать свои находки музею. Там их ждет тщательная обработка, а затем их выставят на общее обозрение.

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