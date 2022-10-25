В Центральном суде Новосибирска начали избирать меру пресечения для главы Сузунского района Некрасовой

Коллаж Сиб.фм

25 октября в Центральном суде Новосибирска начали рассматривать вопрос об избрании меры пресечения главе Сузунского района Лилии Некрасовой: следователи настаивают на содержании под стражей.

О задержании главы Сузунского района Лилии Некрасовой стало известно вчера, 24 октября. Чиновницу подозревают в мошенничестве: якобы она фиктивно трудоустроила мужа, который причинил ущерб районному бюджету почти на миллион рублей.

Сиб.фм рассказывал, что коллеги Некрасовой во все эти обвинения не верят. Тем не менее, сегодня Лилию Некрасову и её мужа доставили в Центральный районный суд Новосибирска для избрания обоим меры пресечения.

В данный момент стороны сели в процесс. Следователи излагают свои требования. Корреспондент Сиб.фм находится в фойе Центрального районного суда и следит за развитием событий. Заявление на присутствие хотя бы в коридорах было направлено заранее, но журналистов дальше рамки с приставами опять не пустили, как и на предыдущих процессах, аргументируя это угрозой распространения коронавируса.