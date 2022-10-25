В Турцию из Новосибирска отправился первый прямой рейс

Фото: S7
Прямые рейсы из Новосибирска в Анталью будут выполнять два раза в неделю.
Первый прямой рейс из Новосибирска в турецкую Анталью отправился в минувшие выходные. Об этом сообщили в авиакомпании S7, которая выполняет программу.
Самолёты до Турции из Новосибирска будут курсировать один раз в неделю — по субботам. Уже с 1 ноября количество самолетов увеличат до двух в неделю.
Полеты будут выполнять по вторникам и пятницам.
Ранее S7 Airlines открыла продажу авиабилетов на прямые регулярные рейсы из Новосибирска в
Стамбул. Первый рейс состоится уже 1 ноября. Рейсы из Новосибирска в Стамбул и обратно будут выполняться по вторникам и пятницам. Время в пути составит около 6 – 7 часов.
Напомним, ранее между Анадырем и Новосибирском запустили прямое авиасообщение.
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