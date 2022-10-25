Волейбольный клуб «Локомотив» из Новосибирска проиграл «Зениту» со счетом 0:3

Фото: «Локомотив»

Волейбольный матч «Локомотив» — «Зенит» завершился со счетом 0:3 для команды из Новосибирска

В понедельник, 24 октября, в Санкт-Петербурге прошел волейбольный матч «Локомотив» — «Зенит». Новосибирская команда проиграла со счетом 0:3 (20:25, 20:25, 25:27).

Матч состоялся в рамках пятого тура Суперлиги 2022/2023. 17 очков у Ильи Казаченкова, далее Юрий Бережко (12 очков). По 7 очков набрала пара блокирующих Дмитрий Лызик и Ильяс Куркаев.

По результатам матча счет новосибирского «Локомотива» по партиям в групповом этапе стал 9:9 (7 очков, 9 место). «Зенит» останется на первом месте со счетом по партиям 15:1. Команда из Санкт-Петербурга не проиграла ни одну партию в домашних матчах.

За неделю до этого матча «Локомотив» обыграл минский «Строитель» со счетом 3:0, а затем проиграл «Зениту-Казань» 2:3. Оба матча были домашними для новосибирского клуба.