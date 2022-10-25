Юрист рассказала разводящимся женщинам, как отсудить большие алименты

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Для того, чтобы отсудить большие алименты, юрист посоветовала доказать платежеспособность мужчины.

Юрист Людмила Александрова заявила, что для получения больших элементов необходимо доказать платежеспособность бывшего супруга, сообщает news.ru.

«Необходимо попробовать доказать суду посредством представления доказательств платежеспособности супруга, что супруг свой доход укрывает. Например, если взята ипотека, то супруг при ее получении в обязательном порядке предоставлял банку документы о своем финансовом положении», — говорит эксперт

Также Людмила Александрова советует по возможности, собирать чеки по платежам, скриншоты переводов и вообще любых финансовых операций, которые смогут доказать суду, что реальные доходы супруга разнятся с заявленными.

Она уточняет, что в случае успеха женщина сможет претендовать не на один прожиточный минимум на ребенка, а, в зависимости от реальных доходов мужа, на три—пять прожиточных минимумов. При этом Александрова отмечает, что бывают случаи и с гораздо большими суммами алиментов.

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