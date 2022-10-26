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В Новосибирске прокуроры заблокировали 30 сайтов с пропагандой «зацепинга»

Фото В Новосибирске прокуроры заблокировали 30 сайтов с пропагандой «зацепинга»
Фото В Новосибирске прокуроры заблокировали 30 сайтов с пропагандой «зацепинга»

Фото: freepik.com. Автор - aleksandarlittlewolf

В Новосибирске транспортная прокуратура заблокировала 30 сайтов с информацией о пропаганде «зацепинга».

В транспортной прокуратуре Новосибирска нашли и заблокировали 30 сайтов, пропагандирующих проезд снаружи транспортных средств, сообщают в пресс-службе ведомства.

«Видеоматериалы оказывают негативное влияние на правосознание детей, поскольку оправдывают действия «зацеперов» и побуждают несовершеннолетних к противоправным деяниям», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что размещение подобной информации в интернете влечет за собой ответственность точно так же как и сам «зацепинг». Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность за проезд на железнодорожном транспорте в местах, не приспособленных для этого.

Для блокировки сайтов с противозаконным контентом новосибирский транспортный прокурор обратился в суд с административными исковыми заявлениями. Все они были удовлетворены Железнодорожным районным судом Новосибирска, вследствие чего доступ к 30 сайтам был ограничен.

Ранее Сиб.фм писал о том, что Роскомнадзор опроверг блокировку WhatsApp на территорию России.

Напомним, в России больше недоступны шрифты Times New Roman, Arial, Verdana, Tahoma и Helvetica. В связи с событиями на Украине их заблокировали для российских пользователей.

 

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Автор:
Игорь Гетьман
журналист

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