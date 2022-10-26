Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Технопром-2022
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Технопром-2022
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

политика общество

Добровольцы на СВО получат статус ветеранов боевых действий

Фото Добровольцы на СВО получат статус ветеранов боевых действий
Фото Добровольцы на СВО получат статус ветеранов боевых действий

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

Добровольцы, вызвавшиеся принять участие в СВО получат статус ветеранов боевых действий наряду с военнослужащими ВС России.

ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабмина сообщает, что правительство России поддержало законопроект о наделении добровольцев, участвующих в спецоперации на Украине, статусом ветеранов боевых действий наряду с военнослужащими.

Поправки в федеральный закон «О ветеранах» позволят добровольцам и их семьям пользоваться льготами и другими мерами соцподдержки наряду с военными Вооруженных сил РФ. Согласно документу, помимо статуса ветерана, добровольцы, которые получили ранения в период участия в спецоперации, также смогут претендовать на статус инвалида боевых действий.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Даниил Аршавский
Журналист

1

Теги

ветераны
армия
военные
законотворчество
закон
кабинет министров
яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

89194
Мужчины в Новосибирской области получили повестки в военкомат на 25 октября
76610
Солнечное затмение 25 октября 2022: где и во сколько смотреть
27461
Житель Новосибирска рассказал о погранконтроле в Толмачёво перед вылетом за границу
27286
В Новосибирске пункт подготовки мобилизованных продолжил работу после отправки призывников
19993
Покажите язык: три симптома рака, которые появляются во рту
16497
В Новосибирске ищут специалистов по мобилизационной работе с зарплатой 31 тысяча рублей
14959
На волоске от развода: 5 признаков того, что браку пришёл конец