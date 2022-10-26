Добровольцы на СВО получат статус ветеранов боевых действий

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Добровольцы, вызвавшиеся принять участие в СВО получат статус ветеранов боевых действий наряду с военнослужащими ВС России.

ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабмина сообщает, что правительство России поддержало законопроект о наделении добровольцев, участвующих в спецоперации на Украине, статусом ветеранов боевых действий наряду с военнослужащими.

Поправки в федеральный закон «О ветеранах» позволят добровольцам и их семьям пользоваться льготами и другими мерами соцподдержки наряду с военными Вооруженных сил РФ. Согласно документу, помимо статуса ветерана, добровольцы, которые получили ранения в период участия в спецоперации, также смогут претендовать на статус инвалида боевых действий.