Фитнес-тренер назвала эффективные способы создания рельефного пресса

Фото: freepik.com. Автор - standret
Фитнес-тренер считает, что залогом рельефного пресса является правильное питание.
Рельефный пресс зависит от правильного питания, такое мнение озвучила фитнес-тренер Татьяна Минжуренко, сообщает news.ru.
Тренер считает, что спортивные нагрузки — это лишь дополнительные возможности к достижению поставленной цели. Для начала необходимо снизить суточную норму калорий. Испытывая дефицит калорий, организм будет брать энергию из жировой прослойки, за счёт этого уйдут лишние килограммы и начнет вырисовываться явный пресс.
«Сладкое и мучное откладываются в виде жира в нижней части живота. Поэтому, чтобы добиться желаемой фигуры, необходимо исключить вредную пищу: все сладости, копчености, фастфуд. Стоит отказаться от чрезмерно соленой еды, потому что из-за неё хочется больше пить. В результате происходит задержка жидкости в организме, и, как следствие, появляются отеки», — объяснила Минжуренко.
Также она отметила, что для достижения максимального эффекта при накачивании пресса, понадобится ходить пешком без остановки 40 минут в день. Во время ходьбы нужно держать спину ровной и слегка втягивать живот. Так человек не только сбросит лишние килограммы, но и улучшит работу сердечно-сосудистой системы, заверила эксперт.
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