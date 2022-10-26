Фитнес-тренер назвала эффективные способы создания рельефного пресса

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Фитнес-тренер считает, что залогом рельефного пресса является правильное питание.

Рельефный пресс зависит от правильного питания, такое мнение озвучила фитнес-тренер Татьяна Минжуренко, сообщает news.ru.

Тренер считает, что спортивные нагрузки — это лишь дополнительные возможности к достижению поставленной цели. Для начала необходимо снизить суточную норму калорий. Испытывая дефицит калорий, организм будет брать энергию из жировой прослойки, за счёт этого уйдут лишние килограммы и начнет вырисовываться явный пресс.

«Сладкое и мучное откладываются в виде жира в нижней части живота. Поэтому, чтобы добиться желаемой фигуры, необходимо исключить вредную пищу: все сладости, копчености, фастфуд. Стоит отказаться от чрезмерно соленой еды, потому что из-за неё хочется больше пить. В результате происходит задержка жидкости в организме, и, как следствие, появляются отеки», — объяснила Минжуренко.

Также она отметила, что для достижения максимального эффекта при накачивании пресса, понадобится ходить пешком без остановки 40 минут в день. Во время ходьбы нужно держать спину ровной и слегка втягивать живот. Так человек не только сбросит лишние килограммы, но и улучшит работу сердечно-сосудистой системы, заверила эксперт.

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