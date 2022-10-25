Врач раскрыла секрет бодрости по утрам

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Сомнолог порекомендовала использовать светобудильник для наиболее комфортного пробуждения.

Врач-сомнолог рассказала об эффективном способе легко просыпаться по утрам, сообщает news.ru.

Врач-сомнолог София Черкасова заявила, что в темноте человеку очень тяжело просыпаться по нескольким причинам, начиная от дефицита витамина D и заканчивая малоподвижным образом жизни.

«Большая часть дня проходит в помещении с искусственным светом, который не всегда оказывает такое же влияние на выработку важных гормонов. В этом случае нужно вернуть свет. Можно пользоваться светобудильниками, это такие устройства, которые к заданному времени увеличивают освещенность в спальне. Даже через закрытые веки свет проникает и воздействует на сетчатку. Человек легче сбрасывает сонливость», — говорит эксперт в области сна.

Она добавила, что в течение дня сонливость также усугубляет дефицит витамина D, который зимой можно восполнить искусственным витамином D в профилактических дозах. Более того, зимой люди больше времени проводят в пассивном состоянии и за сидячей работой. В этом случае помогут частые прогулки на свежем воздухе и физическая активность.

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