Молебны о мобилизованных бойцах СВО пройдут в российских храмах

Фото: freepik.com. Автор - YuliiaKa
В Самаре организуют молебны о бойцах, участвующих в специальной военной операции.
В Самарском храме пройдут молебны о бойцах СВО, сообщает sovainfo.ru.
Со слов представителей Самарской епархии, служить молебен о бойцах СВО будут еженедельно по субботам.
Ранее Сиб.фм писал о том, что в церкви Евфросинии Полоцкой на МЖК в Новосибирске после службы священнослужитель обратился к прихожанам и попросил их связать носки для участников спецоперации на Украине.
Напомним, после объявления в России частичной мобилизации 21 сентября 2022 года родственники мобилизованных военнослужащих стали приходить в церковь, чтобы поставить свечку за здравие. Начало мобилизации также совпало с ежегодным осенним увеличением числа прихожан.
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