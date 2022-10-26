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общество

Молебны о мобилизованных бойцах СВО пройдут в российских храмах

Фото Молебны о мобилизованных бойцах СВО пройдут в российских храмах
Фото Молебны о мобилизованных бойцах СВО пройдут в российских храмах

Фото: freepik.com. Автор - YuliiaKa

В Самаре организуют молебны о бойцах, участвующих в специальной военной операции.

В Самарском храме пройдут молебны о бойцах СВО, сообщает sovainfo.ru.

Со слов представителей Самарской епархии, служить молебен о бойцах СВО будут еженедельно по субботам.

Ранее Сиб.фм писал о том, что в церкви Евфросинии Полоцкой на МЖК в Новосибирске после службы священнослужитель обратился к прихожанам и попросил их связать носки для участников спецоперации на Украине.

Напомним, после объявления в России частичной мобилизации 21 сентября 2022 года родственники мобилизованных военнослужащих стали приходить в церковь, чтобы поставить свечку за здравие. Начало мобилизации также совпало с ежегодным осенним увеличением числа прихожан.

 

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Автор:
Игорь Гетьман
журналист

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