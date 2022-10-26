Над объектом критической инфраструктуры в Новосибирске заметили дрон

Фото: pixabay.com
Над объектом критически важной инфраструктуры ТЭК в Новосибирске заметили дрон.
По информации АБ «Гвардия», во вторник, 25 октября, новосибирцы заметили дрон над объектом критически важной инфраструктуры ТЭК.
Гвардейцы получили вызов и немедленно прибыли на место, однако не успели задержать людей, управлявших беспилотником.
Квадрокоптер, повисев в воздухе несколько минут, опустился за границами охраняемого объекта. Сотрудники «Гвардии» обнаружили следы людей, управлявших дроном.
Ранее Сиб.фм передавал слова губернатора Новосибирской области Андрея Травникова о закупке квадрокоптеров для мобилизованных в регионе.
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