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Над объектом критической инфраструктуры в Новосибирске заметили дрон

Фото Над объектом критической инфраструктуры в Новосибирске заметили дрон
Фото Над объектом критической инфраструктуры в Новосибирске заметили дрон

Фото: pixabay.com

Над объектом критически важной инфраструктуры ТЭК в Новосибирске заметили дрон.

По информации АБ «Гвардия», во вторник, 25 октября, новосибирцы заметили дрон над объектом критически важной инфраструктуры ТЭК.

Гвардейцы получили вызов и немедленно прибыли на место, однако не успели задержать людей, управлявших беспилотником.

Квадрокоптер, повисев в воздухе несколько минут, опустился за границами охраняемого объекта. Сотрудники «Гвардии» обнаружили следы людей, управлявших дроном.

Ранее Сиб.фм передавал слова губернатора Новосибирской области Андрея Травникова о закупке квадрокоптеров для мобилизованных в регионе.

 

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Автор:
Даниил Аршавский
Журналист

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Теги

инфраструктура
дрон
квадрокоптер
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