Травников прокомментировал закупку квадрокоптеров для мобилизованных в Новосибирской области

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Губернатор Новосибирской области рассказал о покупке китайских квадрокоптеров мобилизованным.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников рассказал, какие расходники и снаряжение закупают мобилизованным в Новосибирской области. Об этом он сообщил в прямом эфире «Вести Новосибирск» утром 26 октября.

«Кто бы мог предположить, что обычный китайский квадрокоптер, который раньше мы воспринимали как игрушку, в бою становится боевым материалом. А это практически расходный материал, и мы его закупаем», — рассказал губернатор.

По словам Андрея Травникова, особое оборудование и комплектование получают именные подразделения, «чтобы наши бойцы выглядели достойно».

В регионе сверх положенной нормы призванным по частичной мобилизации выдают сиденья, коврики, фонарики, печки и другие.

Ранее Губернатор Травников рассказал, что в Новосибирской области отцы троих и более детей получат отсрочку от частичной мобилизации.

Также в Новосибирской области большинство мобилизованных получили выплату 100 000 рублей.