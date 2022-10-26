Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Технопром-2022
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Технопром-2022
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

Травников прокомментировал закупку квадрокоптеров для мобилизованных в Новосибирской области

Фото Травников прокомментировал закупку квадрокоптеров для мобилизованных в Новосибирской области
Фото Травников прокомментировал закупку квадрокоптеров для мобилизованных в Новосибирской области

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

Губернатор Новосибирской области рассказал о покупке китайских квадрокоптеров мобилизованным.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников рассказал, какие расходники и снаряжение закупают мобилизованным в Новосибирской области. Об этом он сообщил в прямом эфире «Вести Новосибирск» утром 26 октября.

«Кто бы мог предположить, что обычный китайский квадрокоптер, который раньше мы воспринимали как игрушку, в бою становится боевым материалом. А это практически расходный материал, и мы его закупаем», — рассказал губернатор.

По словам Андрея Травникова, особое оборудование и комплектование получают именные подразделения, «чтобы наши бойцы выглядели достойно».

В регионе сверх положенной нормы призванным по частичной мобилизации выдают сиденья, коврики, фонарики, печки и другие.

Ранее Губернатор Травников рассказал, что в Новосибирской области отцы троих и более детей получат отсрочку от частичной мобилизации.

Также в Новосибирской области большинство мобилизованных получили выплату 100 000 рублей.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Александр Борисов
журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

88309
Мужчины в Новосибирской области получили повестки в военкомат на 25 октября
76133
Солнечное затмение 25 октября 2022: где и во сколько смотреть
27377
Житель Новосибирска рассказал о погранконтроле в Толмачёво перед вылетом за границу
27155
В Новосибирске пункт подготовки мобилизованных продолжил работу после отправки призывников
19952
Покажите язык: три симптома рака, которые появляются во рту
15868
В Новосибирске ищут специалистов по мобилизационной работе с зарплатой 31 тысяча рублей
14901
Вот из-за чего обвисает грудь: врачи объяснили, как неправильный бюстгальтер уродует женщин