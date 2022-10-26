Губернатор Травников сообщил об отсрочке для отцов троих детей в Новосибирской области

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

Губернатор Новосибирской области Травников рассказал про отсрочки для отцов троих детей.

Утром 26 октября в прямом эфире программы «Вести Новосибирск» Губернатор Новосибирской области Андрей Травников рассказал, как выдается отсрочка для отцов троих детей.

После начала частичной мобилизации 21 сентября принцип призыва многодетных отцов изменился. Если изначально отсрочка полагалась только тем, у кого есть 4 несовершеннолетних ребенка, то позже стали отпускать и тех, у кого есть 3 ребенка и более.

«Полк строится на строевой смотр перед отправкой. Командир делает объявление, у кого есть три ребенка. Выходят из строя несколько мужчин. У них на месте проверяют документы и оформляют отсрочки», — рассказал Андрей Травников.

Губернатор подчеркнул, что при желании служить многодетные отцы могут остаться в рядах Вооруженных сил РФ.

«Хочу обратить внимание, что некоторые мужчины остались в строю. Нужно иметь в виду, что если мужик принял такое решение, то он добровольно остается служить Родине», — заключил Травников.

Ранее Сиб.фм сообщал, что отец пошел добровольцем на СВО вслед за мобилизованным сыном.

Также в Новосибирской области большинство мобилизованных получили выплату 100 000 рублей.