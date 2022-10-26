Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Технопром-2022
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Технопром-2022
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

Губернатор Травников сообщил об отсрочке для отцов троих детей в Новосибирской области

Фото Губернатор Травников сообщил об отсрочке для отцов троих детей в Новосибирской области
Фото Губернатор Травников сообщил об отсрочке для отцов троих детей в Новосибирской области

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

Губернатор Новосибирской области Травников рассказал про отсрочки для отцов троих детей.

Утром 26 октября в прямом эфире программы «Вести Новосибирск» Губернатор Новосибирской области Андрей Травников рассказал, как выдается отсрочка для отцов троих детей.

После начала частичной мобилизации 21 сентября принцип призыва многодетных отцов изменился. Если изначально отсрочка полагалась только тем, у кого есть 4 несовершеннолетних ребенка, то позже стали отпускать и тех, у кого есть 3 ребенка и более.

«Полк строится на строевой смотр перед отправкой. Командир делает объявление, у кого есть три ребенка. Выходят из строя несколько мужчин. У них на месте проверяют документы и оформляют отсрочки», — рассказал Андрей Травников.

Губернатор подчеркнул, что при желании служить многодетные отцы могут остаться в рядах Вооруженных сил РФ.

«Хочу обратить внимание, что некоторые мужчины остались в строю. Нужно иметь в виду, что если мужик принял такое решение, то он добровольно остается служить Родине», — заключил Травников.

Ранее Сиб.фм сообщал, что отец пошел добровольцем на СВО вслед за мобилизованным сыном.

Также в Новосибирской области большинство мобилизованных получили выплату 100 000 рублей.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Александр Борисов
журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

88309
Мужчины в Новосибирской области получили повестки в военкомат на 25 октября
76133
Солнечное затмение 25 октября 2022: где и во сколько смотреть
27377
Житель Новосибирска рассказал о погранконтроле в Толмачёво перед вылетом за границу
27155
В Новосибирске пункт подготовки мобилизованных продолжил работу после отправки призывников
19952
Покажите язык: три симптома рака, которые появляются во рту
15868
В Новосибирске ищут специалистов по мобилизационной работе с зарплатой 31 тысяча рублей
14901
Вот из-за чего обвисает грудь: врачи объяснили, как неправильный бюстгальтер уродует женщин