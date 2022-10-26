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В Новосибирске отец пошел на СВО вслед за мобилизованным сыном

Фото В Новосибирске отец пошел на СВО вслед за мобилизованным сыном
Фото В Новосибирске отец пошел на СВО вслед за мобилизованным сыном

Фото Сиб.фм

Житель Новосибирска отправился добровольцем на СВО, чтобы поддержать призванного по мобилизации сына.

В Новосибирске мужчина пошел добровольцев на спецоперацию вслед за сыном, который получил повестку из военкомата. Об этом он рассказал в ходе спецвыпуска "Вести Новосибирск" 26 октября.

"Пошел, чтобы поддержать сына. И чтобы все понимали и видели, что мы — сплочённый народ, что все будет хорошо", — сказал мужчина.

По его словам, подготовку к отправке на СВО он и его сын проходили в НВВКУ.

"Получили все необходимое обмундирование, прошли подготовку. Кормят прекрасно", — добавил сибиряк.

В ходе эфира прозвучало, что в Новосибирской области большое количество добровольцев выразили желание отправиться в зону СВО. Таких людей в регионе — более 800 человек.

26 октября губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил, что частичная мобилизация в регионе будет завершена до конца недели.

При этом в области продолжает формироваться элитный добровольческий батальон "Вега", в который сейчас набираются лучшие бойцы.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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