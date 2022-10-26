Новосибирскую область признали самым читающим регионом России

Фото: Pixabay.com

Новосибирская область победила во Всероссийском конкурсе «Самый читающий регион».

Новосибирская область стала самым читающим регионом России. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Такое звание регион получил по результатам конкурса «Самый читающий регион», который проходит уже восемь раз.

«В восьмой раз в России жюри конкурса, в которое входят представители книжного, музейного и библиотечного сообществ, органов власти и общественных организаций, выделили двадцать лучших субъектов России с наиболее развитой книжной инфраструктурой и яркими инициативами по продвижению книги и чтения. В конкурсе приняли участие 82 региона», — добавили в министерстве.

Столица Сибири участвовала в конкурсе с проектом «Век сибирской литературы». Его посвятили 85-летию региона и 100-летию журнала «Сибирские огни» – старейшего литературно-художественного журнала России.

Три региона стали лауреатами конкурса – Белгородская область, Москва и Ханты-Мансийский автономный округ — Югра.

Отметим, что на прошлой неделе «Сибфмгрупп» получил главный приз конкурса «Сибирь.ПРО» за проект «Ново-Сибирские открытия – 85».