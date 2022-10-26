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После отправки мобилизованных на СВО пункт подготовки призывников в Новосибирске продолжил работу

Фото После отправки мобилизованных на СВО пункт подготовки призывников в Новосибирске продолжил работу
Фото После отправки мобилизованных на СВО пункт подготовки призывников в Новосибирске продолжил работу

Фото: Густаво Зырянова / Сиб.фм

Сибиряки, подлежащие призыву в рамках частичной мобилизации, продолжают проходить обучение в пункте подготовки в Новосибирске.

После отправки эшелонов с мобилизованными в зону СВО в Новосибирске на базе центра подготовки и слаживания подразделений продолжаются мероприятия боевой подготовки. Об этом Сиб.фм сообщили в пресс-службе ЦВО.

Призванные по частичной мобилизации резервисты проходят инструктажи по всем дисциплинам, которые понадобятся в зоне боевых действий: стрельба из оружия, метание гранат, знание технического устройства средств разведки и связи, минно-взрывное дело, военная типография и т.д.

Также резервисты из Новосибирской области и других регионов Сибири прошли тренировки по стрельбе в ночных условиях.

Ранее Сиб.фм писал о том, что с 3 октября в Новосибирске начал работу консультационный пункт, в котором мобилизованные жители Новосибирска и Сибири могут разобраться в возникших юридических вопросах, связанных с мерами соцподдержки и оплаты службы.

Напомним, 26 октября губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что частичная мобилизация в регионе завершился до конца октября. По словам главы субъекта, частичная мобилизация в стране продолжается до тех пор, пока не будет издан соответствующий указ президента. Однако ряд регионов уже выполнили мобилизационное задание.

 

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Автор:
Игорь Гетьман
журналист

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