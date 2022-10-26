Руководитель стройки ЖК «Морской» в Бердске получил условный срок за гибель рабочего

Фото СУ СКР по Новосибирской области из архива Сиб.фм

В Бердском городском суде Новосибирской области вынесли приговор руководителю строительных работ: летом этого года рабочий погиб при закладке канализации дома.

События, которые легли в основу уголовного дела, произошли 16 июня 2022 года. На улице Морская в Бердске руководил Александр Рулев. Когда прокладывали канализацию, прорабы не убедились в безопасности вырытой траншеи. 43-летний рабочий был в ней в тот момент, как земля обрушилась и погребла его под собой.

«Руководитель организации дал задание потерпевшему на выполнение земляных работ по пробитию проходного отверстия в канализационном колодце, не обеспечив безопасную крутизну откосов траншеи, а также без прохождения монтажником в установленном порядке обучения по охране труда, в том числе обучения безопасным методам выполнения работ, — рассказали в СУ СКР по Новосибирской области. — В вечернее время работник организации, выполнив задание своего руководителя, осознавая необходимость покинуть траншею, начал движение. В этот момент произошло обрушение стены траншеи, в результате чего потерпевший был засыпан грунтом».

Рабочий погиб на месте почти моментально, а следователи СКР возбудили уголовное дело по части 2 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека). 38-летнему Александру Рулеву грозило до пяти лет тюрьмы. Руководитель стройки вину признал и получил более мягкое наказание.

«Приговором судьи Бердского городского суда Новосибирской области от 17 октября 2022 года Рулев Александр признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 216 УК РФ, ему назначено наказание в виде 1 года 9 месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком 1 год 3 месяца, с возложением предусмотренных частью 5 статьи 73 УК РФ обязанностей»,

- добавили в Бердском городском суде.

К сожалению, подобные происшествия на стройках – не редкость. Буквально сегодня Сиб.фм рассказывал, что на строительстве ЛДС сорвался с высоты и погиб рабочий.