Следователи СКР выясняют причины гибели 43-летнего мужчины на стройке ЛДС в Новосибирске

Фото очевидца из архива Сиб.фм

25 октября трагедия произошла на стройке ЛДС в Новосибирске: рабочий упал с высоты 52 метра – сейчас следователи выясняют причины трагедии.

Вечером во вторник, 25 октября, в единую диспетчерскую службу спасателей поступило сообщение о том, что 43-летний мужчина упал с высоты 52 метра в вентиляционную шахту. Уже через несколько минут спасатели прибыли на адрес Немировича-Данченко, 160. Врачи также были на месте и пытались откачать мужчину. Однако спасти рабочего не удалось.

Тело мужчины сейчас находится в морге. Следователи СКР сейчас выясняют: была ли эта смерть несчастным случаем.

«Следственным отделом по Кировскому району города Новосибирск проводится доследственная проверка по факту обнаружения тела мужчины на одном из строительных объектов, — сообщили в СУ СКР по Новосибирской области.

- Предварительно установлено, что 25 октября 2022 года 43-летний мужчина упал в вентиляционную шахту на одном из строительных объектов города. Следователи провели осмотр места происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение».

Кстати, по мистическому совпадению ровно год назад – 24 октября 2021 года на стройке ЛДС также обнаружили труп мужчины. Правда, он умер в вагончике для проживания, а не на стройплощадке.