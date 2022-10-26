Скульптор из Новосибирска сделал из «УАЗа» броневик и уехал в нем на СВО

Фото: Алексей Агриколянский / Предоставлено героем публикации

Скульптор Алексей Агриколянский из Новосибирска уехал на броневике в зону СВО.

Скульптор Алексей Агриколянский купил в Новосибирске удлинённый инкассаторский УАЗ, дооснастил его под военные нужды, купил снаряжение и технику и уехал на территорию ЛНР. Об этом сообщает VN.ru.

Мужчина нашел внедорожник на Aviro, оплатил его стоимость и долг за несколько лет парковки. Когда продавец узнал цель покупки, он дал ему скидку и привел машину в порядок.

Как сообщает VN.ru, машина соответствует второму классу бронирования, гарантирует защиту от осколков — и обошлась ему менее чем в 200 тысяч рублей.

С собой он взял дизельную электростанцию, дизель-генераторы, зимнее снаряжение в светлых тонах — в одной поезде он отправил 6 костюмов, и к следующей отправке нашел еще 50.

Своими рейдами он надеется помочь ополченцам из батальона «Леший».

Алексей Агриколянский — создатель памятника лабораторной мыши и скульптуры «Сибирский стрелок», а также лидер группы «Иван Кайф».

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области более 200 добровольцев вступили в батальон Панферова. Это около половины от необходимого состава.

Также жителя Новосибирской области с третьей попытки записали добровольцем на СВО.