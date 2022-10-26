Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Технопром-2022
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Технопром-2022
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество проиcшествия

В Китай через Забайкалье вывезли лес почти на 100 млн рублей

Фото В Китай через Забайкалье вывезли лес почти на 100 млн рублей
Фото В Китай через Забайкалье вывезли лес почти на 100 млн рублей

Фото: ZabNews

Читинские таможенники выявили контрабанду леса в Китай на общую сумму в 96 миллионов рублей.

Преступная группировка, которую организовали гражданин Китая и российский предприниматель, вывезла из страны леса на общую сумму 96 млн рублей. Об этом сообщает ИА ZabNews со ссылкой на Читинскую таможню.

Оба участника преступной группировки выполняли разные задачи. Так, гражданин КНР заключал контракты на поставку древесины из России в Китай и финансировал деятельность. А россиянин искал сообщников и привлекал компании для участия в контрабанде.

«Сотрудники таможни установили, что при экспорте пиломатериалов в качестве документов, подтверждающих их приобретение, предприниматели представляли в таможню фиктивные договоры купли-продажи: поставщики, указанные в договорах, не осуществляли продажу пиломатериалов», – уточнили в таможне.

По факту вывоза леса из России возбудили уголовное дело. Участникам грозит от 7 до 12 лет лишения свободы и штраф до 1 миллиона рублей.

Напомним, ранее в Новосибирске вынесли приговор бывшему замначальника СУ Федеральной таможенной службы.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Александр Борисов
журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

86722
Мужчины в Новосибирской области получили повестки в военкомат на 25 октября
75526
Солнечное затмение 25 октября 2022: где и во сколько смотреть
27157
Житель Новосибирска рассказал о погранконтроле в Толмачёво перед вылетом за границу
26893
В Новосибирске пункт подготовки мобилизованных продолжил работу после отправки призывников
19904
Покажите язык: три симптома рака, которые появляются во рту
14852
Вот из-за чего обвисает грудь: врачи объяснили, как неправильный бюстгальтер уродует женщин
14829
На волоске от развода: 5 признаков того, что браку пришёл конец