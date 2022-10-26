В Китай через Забайкалье вывезли лес почти на 100 млн рублей

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Читинские таможенники выявили контрабанду леса в Китай на общую сумму в 96 миллионов рублей.

Преступная группировка, которую организовали гражданин Китая и российский предприниматель, вывезла из страны леса на общую сумму 96 млн рублей. Об этом сообщает ИА ZabNews со ссылкой на Читинскую таможню.

Оба участника преступной группировки выполняли разные задачи. Так, гражданин КНР заключал контракты на поставку древесины из России в Китай и финансировал деятельность. А россиянин искал сообщников и привлекал компании для участия в контрабанде.

«Сотрудники таможни установили, что при экспорте пиломатериалов в качестве документов, подтверждающих их приобретение, предприниматели представляли в таможню фиктивные договоры купли-продажи: поставщики, указанные в договорах, не осуществляли продажу пиломатериалов», – уточнили в таможне.

По факту вывоза леса из России возбудили уголовное дело. Участникам грозит от 7 до 12 лет лишения свободы и штраф до 1 миллиона рублей.

Напомним, ранее в Новосибирске вынесли приговор бывшему замначальника СУ Федеральной таможенной службы.