В Новосибирске хирурги вылечили позвоночник космонавта Корниенко после травмы

Фото: Сибмеда

Хирурги в Новосибирске помогли космонавту Михаилу Корниенко, который травмировал позвоночник после прыжка с парашютом.

Новосибирские хирурги провели операцию космонавту Михаилу Корниенко, который получил травму позвоночника в после прыжка с парашютом. Об этом сообщило издание «Сибмеда».

Космонавт и Герой России совершил около 130 прыжков, однако последний оказался неудачным, вспоминает Михаил Корниенко.

«По скорости увидел, как меня несёт на землю. Кач пошёл и порывы ветра перед землёй – думаю, добром не кончится. Почувствовал, что хрустнуло», — вспоминает Михаил Корниенко.

Космонавт после приземления сумел сам уехать с аэродрома, однако позже начал чувствовать неприятные последствия травмы. Во время одной из поездок в Новосибирск он обратился в клинику НИИТО. Врачи выявили взрывной перелом в позвоночнике и успешно прооперировали космонавта.

Сейчас Михаил Корниенко готовится к выписке и чувствует себя хорошо.

Напомним, ранее в Новосибирске хирурги прооперировали 9-летнего мальчика с переломами позвоночника.