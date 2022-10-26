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В Новосибирской области 29 октября начнётся сильная магнитная буря

Фото В Новосибирской области 29 октября начнётся сильная магнитная буря
Фото В Новосибирской области 29 октября начнётся сильная магнитная буря

Фото: Pixabay.com

В Новосибирской области начнётся трехдневная магнитная буря.

Трёхдневная магнитная буря начнётся в Новосибирске с конца текущей недели. Об этом сегодня сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

По данным исследователей, слабая фаза бури продлится с 29 по 30 октября. Однако уже с 31 октября по 2 ноября магнитосфера будет возбужденной. Начало бури прогнозируют на 7 часов утра.

Метеочувствительным людям рекомендуют регулярно заниматься спортом и придерживаться здорового образа жизни, чтобы избежать существенных последствий магнитных бурь.

Ранее эксперты предупреждали о том, что с 15 по 19 октября 2022 года людей потревожит слабая (в 3 балла) магнитная буря, однако 21 октября она усилилась до 4 баллов. Потом геомагнитное излучение снова ослабело, а 25 и 26 октября в магнитосфере Земли успокоилось

Напомним, ранее Сиб.фм опубликовал фото последнего солнечного затмения в уходящем году.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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