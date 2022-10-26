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общество

В Забайкалье депутаты поддержали полный запрет пропаганды ЛГБТ

Фото В Забайкалье депутаты поддержали полный запрет пропаганды ЛГБТ
Фото В Забайкалье депутаты поддержали полный запрет пропаганды ЛГБТ

Фото: ZabNews

В заксобрании Забайкалья обсудили законопроект о полном запрете пропаганды ЛГБТ.

Депутаты Законодательного собрания Забайкальского края обсудили два федеральных закона, направленных на полный запрет пропаганды ЛГБТ. Об этом 25 октября сообщает ИА ZabNews.

Отмечается, что понятия «пропаганда» и «демонстрация» будут разделены. В первом документе описан запрет пропаганды ЛГБТ и другой деструктивной информации в интернете, СМИ, книгах, соцсетях, кинематографе.

Второй документ предполагает значительное увеличение административных штрафов за нарушение законодательства в сфере пропаганды «нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений» среди всех россиян.

Также ответственность появится за пропаганду или оправдание педофилии. Так, для россиян максимальный штраф сможет составить 10 миллионов рублей. А для иностранных граждан возможно наказание вплоть до выдворения из страны. Члены комитета по экономической политике и предпринимательству единогласно поддержали законопроект и рекомендовали совету заксобрания дать ему положительный отзыв.

Напомним, ранее на депутата пожаловались за «незаконную» помощь мобилизованным в Новосибирской области.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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