Жители Новосибирска заметили падение ступени ракеты-носителя грузового корабля «Прогресс МС-21»

Фото: «АСТ-54»

В небе над Новосибирском 26 октября сгорела первая ступень ракеты-носителя «Союз-2.1а».

Утром26 октября жители Новосибирска заметили в небе объект, который падал по меняющейся траектории. Им оказалась первая ступень ракеты-носителя «Союз-2.1а». Фотографиями и видеозаписями падения очевидцы поделились в группе «АСТ-54» во Вконтакте.

Ракета доставляла на МКС грузовой корабль «Прогресс МС-21». Когда в первой ступени сгорело топливо, она отделилась от ракеты и начала сгорать в атмосфере. Обычно такие детали либо сгорают при падении целиком, либо падают в безлюдных местах, запланированных при пуске.

Очевидцы отмечали, что при полёте ступень меняла направление.

«Выглядело это не очень, когда как будто она развернулась в твою сторону и увеличилась в размерах!».

«Около месяца назад с Байконура запускали что то, так же было».

«В Тогучине тоже наблюдали мин 15-20 назад. И спустя мин 3-4 как будто растворился».

Космический корабль «Прогресс МС-21» доставит «новогодний» груз на Международную космическую станцию. К МКС он долетит 28 ноября. В числе грузов — запасы топлива, продуктов питания, технических газов.

Ранее Сиб.фм сообщал, что на МСК отправилась космонавтка из Новосибирска Анна Кикина. Она прибыла на борт станции составе экипажа Crew Dragon в начале октября.

25 октября жители Новосибирска наблюдали солнечное затмение. Перед самым закатом солнце превратилось в кроваво-красный полумесяц.